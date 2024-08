Schützen in Düsseldorf Erstes Rather Schützenfest unter neuen Leitung

Beispielsweise ist die Organisation einer Kirmes nicht mehr so einfach. „Mit einer Kirmes Geld einzunehmen, ist nahezu unmöglich. Heutzutage muss man den Schaustellern attraktive Angebote machen, damit sie überhaupt kommen“, offenbart Schmitz. An genau diesen attraktiven Angeboten arbeiten die Rather Schützen. So regte Schmitz an, mit einigen Schützenvereinen aus umliegenden Stadtteilen ein Netzwerk zur gegenseitigen Unterstützung zu schaffen. „Wir stehen im engen Austausch mit den Schützenvereinen in Stockum, Lohausen, Derendorf, Flingern und Unterrath“, verrät Bürgerschützen-Geschäftsführer Tobias Glöck. „Diese Vereine haben vergleichbare Schützenplätze, da ergibt es doch Sinn, die jeweiligen Kontakte zu Schaustellern auszutauschen. Wenn es gut läuft, können wir durch das Netzwerk den Schaustellern gleich mehrere Volksfeste als Paket anbieten.“ Das Ganze läuft unter dem Namen „Rette deine Stadtteilkirmes“.