Historisches Ereignis in Düsseldorf Jüdische Schule verleiht erstmals Abiturzeugnisse

Erstmals haben Schüler in Nordrhein-Westfalen an einer jüdischen Schule Abitur gemacht. Zur ersten Verleihung der Abiturzeugnisse des Albert-Einstein-Gymnasiums in Rath am Freitag betonten Lehrer, Schüler und auch Politprominenz die Besonderheit dieses Ereignisses. Die Schule sei ein Ort, an dem sich jüdische Kinder und Jugendliche sicher fühlen und jüdisches Leben entfalten könnten – eine nicht selbstverständliche Möglichkeit. Die 32 Abiturienten – viele schon seit Klasse fünf dabei und damit die ersten Schüler dieser Schule – zeigten sich stolz, nun fester Bestandteil der Schulgeschichte zu sein.