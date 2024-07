Neubauprojekt in Düsseldorf Eine schnelle Abkürzung für Fußgänger in Rath

Rund um die Straßen Am Gatherhof und In den Diken baut der niederländische Investor Ten Brinke zurzeit zahlreiche Wohnungen. Auch Kitas, Quartiersplätze und Geschäfts- und Büroräumen sollen dort entstehen. Einen Mehrwert soll nun ein Fußweg schaffen, der das Wohnquartier Nördliche Westfalenstraße und das Einkaufszentrum Rather Carré, die ebenfalls von Ten Brinke entwickelt wurden, mit dem Einkaufszentrum In den Diken verbindet. Aldi Süd hat dafür dauerhaft die Nutzung seines Grundstücks erlaubt.