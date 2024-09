Beleuchtungskonzepte in Düsseldorf Kirche Zum Heiligen Kreuz ist nun beleuchtet

Jetzt ging die Beleuchtung an den Start, die aus vier LED-Bodenstrahlern mit warmweißem Licht besteht. Sie werden parallel zur Straßenbeleuchtung ein- und um 1 Uhr früh wieder ausgeschaltet. „Ich bin sehr froh, dass diese besondere Kirche am Rather Kreuzweg nach mehrjähriger Vorarbeit jetzt mit der Beleuchtung in Szene gesetzt wird. Der bislang dunkle und wenig einladende Bereich wird damit mächtig aufgewertet“, sagt Ratsherr Marcus Münter (CDU), der das Projekt initiiert hat. Denn zuvor war in der Dunkelheit das seit 2009 unter Denkmalschutz stehende Kirchengebäude kaum zu erkennen gewesen, da dieses weit zurückgesetzt von der Straße liegt.