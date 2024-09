Sportvereine in Düsseldorf „Wir wollen ein fester Bestandteil von Rath sein“

„Ab sofort wollen wir uns als fester Bestandteil des Stadtteils Rath zeigen und wieder der Heimatverein der Ratherinnen und Rather werden“, kündigt der Vorstand an. Mit der dafür notwendigen Vernetzung wurde bereits begonnen. So hat sich der RSV beispielsweise mit einer großen Gruppe in den letzten Jahren am Mörsenbroicher Veedelszoch beteiligt und Veranstaltungen der Karnevalsgesellschaft Rather Aaper besucht. Und einige der Vorstandsmitglieder haben im August am Krönungsball des Rather Schützenvereins teilgenommen. Ein Gegenbesuch der Schützen beim ersten Saisonspiel der Kreisliga A erfolgte prompt. „Es gibt noch sehr viel zu tun und deshalb appellieren wir an die Rather, sich zu engagieren und ein Zeichen des Miteinanders zu setzen“, sagt Herzig.