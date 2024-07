Sportangebote in Düsseldorf Neue Konzepte gegen den Platzmangel

Der Allgemeine Rather Turnverein (ART) hat, wie eigentlich alle Sportvereine in Düsseldorf, ein Platzproblem. Beheimatet ist der Verein an der Bezirkssportanlage Rather Waldstadion. Dort befindet sich die Geschäftsstelle in einem eigenen Haus, zudem ist der Verein Hauptnutzer der dortigen Halle und der Außenanlage. Doch dieser Platz reicht nicht aus für die Angebote für die rund 2200 Mitglieder; rund die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Und auch die Trainingsmöglichkeiten im Stadtteil sind beschränkt, sodass der Sportunterricht inzwischen an rund 35 Sportstätten in ganz Düsseldorf stattfindet, darunter sogar Hallen im von Rath weit entfernten Benrath. „So viele Standorte zu organisieren, bedeutet einen hohen logistischen Aufwand“, sagt Claudia Näckel, geschäftsführender Vorstand des Vereins.