Fachmärkte in Düsseldorf Neuer Bauhaus in Rath steht in den Startlöchern

Damit der Kunde nicht den Überblick verliert, sind alle Regale durchnummeriert und umfangreich beschildert. Wer will, kann sich per App schon von zu Hause aus informieren, in welchem Regal und in welchem Fach er das Gesuchte später findet. Zudem besteht auch die Möglichkeit, seinen Einkauf zu bestellen und an der Warenausgabe, zu der spezielle Parkplätze gehören, deponieren lassen. Noch bequemer geht es in der 3500 Quadratmeter großen Drive-in-Arena zu, die die Düsseldorfer bereits von der Filiale in Gerresheim kennen. Dort kann der Kunde mit seinem Auto zwischen die Regale fahren und schwere oder sperrige Waren wie Baustoffe, Dämmmaterial oder Holzpalisaden direkt ins Fahrzeug räumen.