Zwei Jahre Ukraine-Krieg So sehen Illustratoren den Krieg in der Ukraine

Was bedeutet der Krieg in der Ukraine für die Kinder und ihre Familien? Welche Folgen haben die Machtspiele der Politik für die Gesellschaft, die davon betroffen ist? Um diese Fragen kreisen die 40 Bilder, mit denen sechs Kinderbuchillustratoren auf den Krieg und seine Folgen, insbesondere für Kinder, aufmerksam machen wollen. Mit ihrem Projekt wollen die Künstler bewirken, dass der Krieg nicht in Vergessenheit gerät. „Ich halte Illustrationen für eine der besten Arten des Dialogs, die für jeden verständlich sind und eine wichtige Waffe an der Informationsfront darstellen“, sagt die Illustratorin Albina Kolesnichenko. Sie ist in Tschechien geboren, lebt aber seit mehreren Jahren in der Ukraine in Tschernihiv.