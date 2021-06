Radverkehr in Düsseldorf : Die Westfalenstraße soll sicherer werden

Radverkehr in Düsseldorf

Düsseldorf Die Politiker wollen eine Geschwindigkeitsreduzierung. Die Verwaltung kündigt ein Konzept für die gesamte Straße an, in der unter anderem ein vollständig Radweg fehlt.

Erneut haben sich die Mitglieder der Bezirksvertretung 6 mit dem Verkehr auf der Westfalenstraße beschäftigt und gleich mehrere Anträge zur Verbesserung der Verkehrssituation an die Verwaltung gerichtet. Die rund 800 Meter lange Straße ist nicht sonderlich breit, weshalb es schwierig ist, dort allen Anforderungen der verschiedenen Verkehrsteilnehmer gerecht zu werden. Am Straßenrand wird geparkt, die Stadtbahn U71 und die 701 fahren dort entlang, und an einigen Teilstücken verläuft ein Radweg, der auch über den Bürgersteig geführt wird. Um dort für mehr Sicherheit zu sorgen, hat die Bezirksvertretung nun die Verwaltung gebeten, montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr Tempo 30 einzuführen.