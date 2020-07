Unterstützung von Bedürftigen in Düsseldorf : Hilfe für 200 Menschen

Rath Die Lebensmittelausgabe Rathgeber hat wieder ihre Arbeit aufgenommen. Dort wird aber nicht nur Essen verteilt, sondern Hilfe für verschiedene Probleme geboten. Mitarbeiter sind jederzeit willkommen.

Seit zwölf Jahren unterstützt die Lebensmittelausgabe „Rathgeber“ Menschen, die am Rand der Armut leben. In den letzten Wochen musste wegen Corona die Ausgabe im Rather Familienzentrum am Rather Kreuzweg eingestellt werden. Doch jetzt hat das Team wieder die Arbeit aufgenommen, allerdings mit einem neuen Konzept. So können die Kunden nicht mehr aus den zahlreichen gespendeten Lebensmitteln selber auswählen, sondern erhalten fertig gepackte Lebensmitteltüten. „Das ist zwar nicht mehr so persönlich wie vorher, aber wir sind froh, dass wir nun wieder helfen können“, sagt Bergit Fleckner-Olbermann von der Gemeinde St. Franziskus-Xaverius. Diese betreibt in Kooperation mit der evangelischen Oster-Kirchengemeinde, dem Zentrum plus der AWO und der Caritas die Ausgabe, die am Mittwochvormittag stattfindet.