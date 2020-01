Denkmalgeschützte Bauwerke in Düsseldorf : Heilig Kreuz soll angestrahlt werden

Rath Scheinwerfer sollen die Front der Kirche in Szene setzen.

Wer nachts am Rather Kreuzweg an der Kirche Zum Heiligen Kreuz vorbeifährt, kann das seit 2009 unter Denkmalschutz stehende Gebäude kaum erkennen. Das liegt daran, dass die Kirche weit zurückgesetzt von der Straße liegt und in der Dunkelheit nicht beleuchtet wird. Auf Initiative des Ratsherrn Marcus Münter (CDU) wird das nun geändert. So haben die Stadtwerke in der Bezirksvertretung 6 ein exklusives Beleuchtungskonzept vorgestellt. Demnach soll die Kirchenfront flächig durch vier Bodenscheinwerfer ausgeleuchtet werden. Ein LED-Scheinwerfer in einer anderen Farbe soll zudem einen auffälligen Akzent über dem Eingangsportal setzen.