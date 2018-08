Die Firma Zinnenlauf aus Rath wird 120 Jahre alt

Rath Das Sanitär-Unternehmen Zinnenlauf hat sich in den vergangenen 120 Jahren stetig weiterentwickelt.

Die Probleme, die heute einen Handwerker beschäftigen, sind vielfältig. Die Dieseldiskussion, die neue Datenschutzverordnung und vor allen Dingen der Fachkräftemangel machen den Betrieben zu schaffen. „In einem Jahr betreuen wir rund 50 Praktikanten, ermöglichen diesen, in unseren Beruf hinein zu schnuppern. Am Ende bleiben dann zwei Jugendliche über, die bei uns eine Ausbildung anfangen wollen“, sagt Jörg Zinnenlauf vom gleichnamigen Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallationsbetrieb. Diesen leitet er zusammen mit seinem Cousin Udo bereits in der vierten Generation. Damit ist Zinnenlauf das heute älteste noch existierende Unternehmen im Stadtteil Rath.

Gegründet wurde die Klempnerei am 5. August 1898 von Heinrich Zinnenlauf als Ein-Mann-Betrieb am Rather Kirchplatz 4. In den 1960er Jahren wurde der Firmensitz an die Waldstraße verlegt. Während sich der Firmengründer nur um die Wasserversorgung, Wasserrohre und Dachrinnen seiner Kunden kümmerte, kamen in den 1950er Jahren der Ausbau von Heizungsanlagen und die Haustechnik hinzu. Richtige Bäder lösten nach und nach die Zinkbadewanne ab, für die das Wasser noch auf dem Herd erwärmt werden musste. Die Ansprüche der Kunden und damit die Leistungen von Zinnenlauf stiegen kontinuierlich an. Heute bearbeitet die Firma Wünsche und Probleme in den Bereichen Sanitärinstallationen, Heizungs- und Wärmetechnik, Elektrotechnik und Badplanung und beschäftigt 30 Mitarbeiter.