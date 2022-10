Kommen und gehen : Burger und Kuchen in einer Box

Sertac Ciftci im Teil des Raumes, der für den neuen Burger-Laden genutzt wird. Foto: JUlia Brabeck/Julia Brabeck

Düsseldorf Am Quartiersplatz in Rath hat eine neue Gastronomie mit großer Terrasse eröffnet.

Emrullah Beki betreibt seit 2013 erfolgreich das Geschäft „Westfalen Feinkost“ an der Westfalenstraße. Der Geschäftsmann hat in der Türkei aber auch in der Gastronomie Erfahrung gesammelt und steigt nun wieder in diesen Bereich ein. Ebenfalls an der Westfalenstraße am neu geschaffenen Quartiersplatz am Rather Carré hat er die Café-Box geöffnet, die Burger-Box wird dieser Tage folgen.

Ein Jahr hat es allerdings gedauert, bis die Pläne umgesetzt werden konnten und der Innenausbau fertiggestellt wurde. „Wir hatten sehr viel Pech mit der Baufirma und dadurch viele Verzögerungen“, sagt Betriebsleiter Sertac Ciftci. Ein Teil der rund 250 Quadratmeter großen Ladenfläche wurde in ein Café im Industriedesign umgewandelt. Die Wände wurden in Backsteinoptik gestaltet, gemütliche Bänke und Sessel laden zum Verweilen ein. Angeboten wird dort eine umfangreiche Auswahl an Heißgetränken und klassischer Kuchen (ab 2,70 Euro) wie Karotten- und Käsekuchen und Muffins, aber auch Süßspeisen wie selbst hergestellte Tiramisu. „Künftig soll es auch Frühstück geben. Das ist möglich, sobald die Küche fertiggestellt ist.“

Diese wird auch für den Burger-Bereich dringend benötigt, der cooler eingerichtet wurde. „Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. Dann können wir starten“, sagt Ciftci. Er arbeitet zurzeit die Mitarbeiter ein und kümmert sich um die ersten Stammgäste. Zurzeit wird auch an der Karte für die Burger-Box gefeilt. „Auf alle Fälle gibt es Burger mit Rind und Hühnerfleisch, also halal, aber auch vegetarische Burger und dazu Beilagen wie verschiedene Fritten-Sorten“, sagt Ciftci. Insgesamt stehen in beiden Gastronomiebereichen 60 Plätze für die Gäste bereit. Diese können aber auch auf einer großen Terrasse mit viel Sonne Platz nehmen. Praktisch für Eltern: von dort aus ist ein großer Spielplatz gut zu überblicken.