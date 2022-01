Naturerlebnisse in Düsseldorf : Der Lehrpfad im Aaper Wald soll erneuert werden

Düsseldorf Die Bezirksvertretung 6 hat Gelder bereitgestellt, damit die Planungen für den Rundweg aufgenommen werden können. Er soll die Natur erlebbar machen.

Der Waldlehrpfad im Aaper Wald ist in die Jahre gekommen; viele seiner Tafeln sind inzwischen nicht mehr vorhanden oder in keinem guten Zustand. Deshalb soll ein neuer Lehrpfad gebaut werden. „Gerade in der heutigen Zeit ist die Natur wichtiger denn je, und der Lehrpfad soll mit interessanten Informationen rund um den wundervollen Aaper Wald begeistern und diesen erlebbar machen. Schließlich lernt es sich in der Natur mit allen Sinnen am besten“, heißt es in einer Verwaltungsvorlage.