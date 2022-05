Ärger um Markttreiben in Düsseldorf : Der Krammarkt soll abgeschafft werden

Vor allen Dingen der Parksuchverkehr sorgt immer wieder für Ärger und gefährliche Situationen. Foto: Anwohner

Düsseldorf Seit vielen Jahren steht der monatliche Markt am Rather Broich in der Kritik. Die Verwaltung schlägt vor, diesen nicht mehr zu genehmigen.