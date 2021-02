Wohnungsbau in Düsseldorf : Ein neues Wohnquartier für Rath

Die Arcadia Höfe sollen nach Abschluss der Bauarbeiten viele Grünflächen und eine Brunnenanlage erhalten. Foto: Brune Architektur

Düsseldorf In dem Gebiet in Waldnähe sind 212 Wohnungen entstanden. Im April wird dort eine Kita eröffnen. Außerdem ist eine Tagespflege in Planung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

In den nächsten Wochen kann das neue Wohnquartier Arcadia Höfe in Rath bezogen werden. Auf dem 24.000 Quadratmeter großen zuvor brachliegenden Areal (es gehörte früher Rheinmetall) am Aaper Wald hat die Brune Immobilien Gruppe in den letzten zwei Jahren 23 Häuser mit insgesamt 212 verschiedenen Wohneinheiten – von 44 bis 120 Quadratmetern – gebaut. Darunter sind gemäß dem Handlungskonzept Wohnen je 20 Prozent geförderte und preisgedämpfte Wohnungen, die über das gesamte Quartier zwischen der Selbecker Straße und der Güterzugstrecke Düsseldorf-Duisburg verteilt wurden. Ein Lärmschutz zu der Bahnlinie wird durch einen sechsgeschossigen Gebäuderiegel entlang der Bahnstrecke erreicht. In ihrer Richtung liegen Küchen und WCs, aber nicht Schlafzimmer oder Balkone. Die Bahn hat zudem der Stadt Düsseldorf mitgeteilt, dass zwischen dem nördlichen Ausgang des „Staufenplatztunnels“ und dem Haltepunkt Rath eine rund 200 Meter lange Schallschutzwand westlich der Güterstrecke 2023 gebaut werden soll.

In den bis zu sechs Geschossen hohen Gebäuden werden auch soziale Einrichtungen untergebracht. Geplant ist ab März 2022 die Vermietung von mehreren Flächen an einen Betreiber im Pflegesektor. Im Wohnquartier könnten somit eine Tagespflege und eine Wohngemeinschaft für Beatmungspflege für Senioren und Pflegebedürftige entstehen. Für ein Familiencafé sind rund 290 Quadratmeter vorgesehen. Im Moment befindet sich das Projekt noch in der Genehmigungsphase.