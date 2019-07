Schulleben : Ein ausgezeichnetes Gymnasium

Rath Das Rückert-Gymnasium fördert den fairen Handel und kämpft gegen Rassismus.

„Unsere Verantwortung gegenüber Menschen in anderen Ländern übernehmen wir auch durch die Auszeichnung als Fairtrade Schule“, sagt Schulleiterin Dorothee Pietzko. Einige Schüler wurden zum Thema geschult und haben dann in Workshops passende Projekte entwickelt, die an der Schule umgesetzt wurden. Am „Banana Fair Day“ wurden beispielsweise an der Schule und im Stadtteil Rath fair gehandelte Bananen verkauft. Zu diversen Schulveranstaltungen wurden Stände zur Aufklärung über fair gehandelte Produkte und deren Verkauf aufgebaut. Fairtrade Themen wurden zudem in Sozialwissenschaften, Erdkunde, Praktischer Philosophie und Religion unterrichtet. Inzwischen werden in der Schulcafeteria und dem Lehrerzimmer viele Fairtrade-Artikel, wie Kaffee, Tee, Zucker oder Schokolade, eingesetzt. „Wir müssen in zwei Jahren rezertifiziert werden, was bedeutet, dass weiterhin fairer Handel in der Unterrichtsplanung verankert sein muss, wir Fairtrade Produkte führen werden und an Projekttagen das Thema vertiefen wollen“, sagt Lehrerin Hatice Karacuban-Ilhan.