Kunst-am-Bau in Düsseldorf : Ein Kunstwerk für das Friedrich-Rückert-Gymnasium

Kunst-am-Bau in Düsseldorf

So sah das Friedrich-Rückert-Gymnasium vor der Sanierung aus. Zurzeit wird es umfassend umgestaltet und soll dann auch ein Kunstwerk als Aushängeschlld erhalten. Foto: Julia Brabeck

Rath In einem Wettbewerb soll das Werk ermittelt werden. Dieses soll die Außenwirkung der Schule in Rath, die zurzeit umfassend saniert wird, stärken. Bis zu 150.000 Euro sind für die Realisierung vorgesehen.

Zurzeit wird das Friedrich-Rückert-Gymnasium umfassend saniert und erhält zudem einen neuen Anbau unter anderem für die naturwissenschaftlichen Räume. Außerdem wird das Außengelände neu strukturiert, und dabei wird von der Sankt-Franziskus-Straße aus ein weiterer Zugang zur Schule geschaffen. Insgesamt werden rund 55 Millionen Euro am Standort investiert. Diese umfassenden Veränderungen nimmt die Kunstkommission der Stadt zum Anlass, einen Wettbewerb für Kunst-am-Bau an der Schule auszuloben.

Ziel des Wettbewerbes ist es, „für den Standort und das räumliche Umfeld einen signifikanten künstlerischen Beitrag zu entwerfen“, heißt es in den Wettbewerbsbedingungen. „Es sollen künstlerische Entwürfe vorgeschlagen werden, die dem Ort im Zusammenwirken mit der Architektur und der Aufgabe der Anlage einen unverwechselbaren Ausdruck verleihen.“ Die Schulgemeinschaft selbst wünscht sich, dass ein Kunstwerk die Außenwahrnehmung der Schule erhöht, die als Europaschule zertifiziert wurde. So gibt es am Friedrich-Rückert-Gymnasium ein erweitertes Fremdsprachenangebot, bilinguale Angebote und internationale Projekte und Partnerschaften.