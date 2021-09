Wohnungsbau in Düsseldorf : Bauarbeiten für 100 neue Mietwohnungen starten in Rath

Die neuen Wohnhäuser werden über die gesamte Länge der Straße In den Diken errichtet. Foto: Ten Brinke

Düsseldorf Die Gebäude werden an der Straße In den Diken realisiert. In der Nachbarschaft hat der Bauträger bereits das neue Wohnviertel Rather Carré gebaut.

Die Ten Brinke Group wird in der Straße In den Diken Wohngebäude mit 105 Mietwohnungen bauen. Die dort bereits ansässigen Unternehmen Fressnapf und der Verband deutscher Großbäckereien sollen ihren Standort behalten können. Die Bauarbeiten werden in zwei Bauabschnitten durchgeführt, damit die Unternehmen weiter arbeiten können.

Zurzeit laufen die Abrissarbeiten auf dem Gelände, auf dem sich unter anderem eine Autowerkstatt befand. Danach wird zunächst im ersten Bauabschnitt der neue Fressnapf gebaut. Rund sechs Monate Bauzeit werden veranschlagt. Danach wird die Wohnbebauung folgen. Geplant sind Wohneinheiten und Townhouses in unterschiedlichen Größen und für unterschiedliche Zielgruppen – vom Single bis zur Familie. Alle Wohnungen werden barrierefreie sein.

Laut Projektleiter Tobias Wendorf findet das Handlungskonzept Wohnen der Stadt dort keine Anwendung. Es werden somit keine öffentlich geförderten oder preisgedämpften Wohnungen errichtet. Die Fertigstellung soll 2024 erfolgen. „Ein genaues Datum können wir nicht nennen, denn mehrere Faktoren wie Baustoffmangel, Corona und lange Baugenehmigungsverfahren können Verzögerungen bewirken“, sagt Wendorf.

Die Ten Brinke Group ist ein Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden. Es ist in mehreren europäischen Ländern aktiv und generiert nach eigenen Angaben jährlich einen Umsatz von einer Milliarden Euro. Das Unternehmen baut und verwaltet gewerbliche und Wohn-Immobilien. Die Wohnungen an der Straße In den Diken werden aber nicht behalten.