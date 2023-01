Aufwertung von Unterführungen in Düsseldorf Bahnunterführung in Rath erhält bunte Bilder

Das Amt für Verkehrsmanagement hat nun Stellung zu den Wünschen der Politiker bezogen und erklärt, dass mit Fördermitteln aus dem Programm der „Sozialen Stadt“ die rechte Seite der Unterführung Münsterstraße (in Fahrtrichtung Innenstadt) gemeinsam mit der Unterführung Ekkehardstraße farblich gestaltet werden soll. Diese Flächen gehören der Deutschen Bahn AG und bei dieser holt die Stadt zurzeit die Erlaubnis für die Umgestaltung ein. Das Düsseldorfer Künstlerduo Majo Brothers soll die Unterführung Münsterstraße mit Motiven von sportlichen Aktivitäten im Umfeld (Parkour, Boule, Fahrradfahren, Rollerfahren, usw.) gestalten. Das Duo hat bereits an zahlreichen Orten in der Stadt ihre Werke hinterlassen, beispielsweise ein Kiosk am Bachplätzchen, die Stromcontainer auf den Rheinwiesen oder eine Hauswand an der Eintrachtstraße verschönert.