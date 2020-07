Bürgermonitor : Ärger um abgebrannten Imbiss-Stand in Rath

Friedhelm Kreck ärgert sich über die Verwahrlosung des Grundstücks am Rather Kreuzweg. Foto: Juia Brabeck/Julia Brabeck

Rath Seit einem Jahr wurden die Überreste eines Brandes nicht beseitigt. Der unschöne Anblick stört die Anwohner. Zudem blockiert ein Zaun den Gehweg.

Vor einem Jahr brannte an der Ecke Rather Kreuzweg/ Osterfelder Straße ein Imbiss-Stand vollständig ab. Damals schlugen die Flammen bis zu zehn Meter hoch und griffen auch auf den angrenzenden Hochbunker über, dessen Dach stark beschädigt wurde. Ein Jahr später sieht es am Brandort immer noch so aus, als hätte die Feuerwehr erst einen Tag zuvor das Feuer gelöscht. Das Dach des Bunkers ist mit Planen abgedeckt und ein verkohltes, durch die Hitze stark verbogenes Metallgerüst, das noch die Umrisse des Standes erahnen lässt, steht dort neben einem Kühlschrank mit geschmolzenen Getränkeflaschen.