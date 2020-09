Problemfall illegale Halle : Ärger um illegale Halle in Rath

Das so genannte Schausteller-Gelände liegt an der Oberhausener Straße und der Straße Mühlenbroich und grenzt an die A44 an. Foto: Endermann, Andreas (end)

Rath Das Gericht hat den Abriss der Halle auf dem sogenannten Schausteller-Gelände in Rath beschlossen, doch bislang ist nichts passiert.

Das so genannte Schausteller-Gelände in Rath hat Mitte August zum wiederholten Male für negative Schlagzeilen gesorgt. Der Grund war das erneute Auffinden von Diebesgut auf dem Gelände rund um Oberhausener Straße und der Straße am Mühlenbroich. Ein im November bei einem Düsseldorfer Gartenbaubetrieb gestohlener Radlader war dort entdeckt worden. Dabei ist auch wieder der noch immer nicht erfolgte Abriss einer dort illegal errichteten Halle in den Fokus gerückt. Anwohner hatten diese 2010 mitten auf der Straße errichtet. Das Landgericht urteilte, dass die Halle abgerissen werden muss. Nachdem dies nicht aus freien Stücken geschah, kam es zu immer weiteren Verfahren. Doch geschehen ist in zehn Jahren nichts. Wiederholt wurde eine Zwangsvollstreckung von einem Gerichtsvollzieher zurückgewiesen.