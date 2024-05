Geplanter Radschnellweg RS 5 Verwaltung will Schnellradler und Fußgänger trennen

Und so beschloss die BV dann doch einstimmig die Vorlage, allerdings, so lautete der einhellige Wunsch, soll die Verwaltung regelmäßig über Ausführungsplanungen etwa von Bauwerken auf der Route informieren. Erfreut nahmen die Stadtteilpolitiker zur Kenntnis, dass die Verwaltung alles dafür tut, dass sich Radfahrer und Fußgänger keinen Weg teilen müssen. Dafür hat das Garten- und Friedhofsamt schon signalisiert, dass man am Rande des Friedhofs Itter einen 35 Meter breiten Streifen in Richtung Münchener Straße abtreten wolle. Da die Stadt auf ihrem Streckenverlauf von rund 18,6 Kilometern Länge nur auf zehn Prozent (also 1,6 Kilometern) die Vorgaben für einen Radautobahn unterschreiten darf, was die Durchschnittsgeschwindigkeit und Breite angeht, muss diese darauf achten, überall wo es möglich ist, den Standard zu erreichen: „Wir wollen Fuß- und Radweg konsequent trennen.“ Hält die Stadt Vorgaben nicht ein, muss sie Fördergelder zurückzahlen.