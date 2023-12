Seniorengerechtes Quartier der Diakonie Das Projekt „Mittendrin“ im Corelliviertel geht weiter

Die will im Februar mit dem Freiräumen des Grundstücks beginnen und dort dann 66 Wohnungen für ihren Mitglieder bauen. Deswegen endete auch jetzt der Mietvertrag für das Zentrum „Mittendrin“. Noch vergangene Woche hing in der Schwebe, wie und wo es weiter gehen kann für die Senioren, die sich dort jeden Donnerstagvormittag regelmäßig treffen. Für die Weiterführung des Außenpostens des Zentrum plus der Diakonie in Benrath gab es nämlich noch zwei wichtige Punkte zu klären. „Wir haben jetzt die Zusage bekommen, dass das Deutsche Hilfswerk das Projekt für 2024 finanziert“, berichtet Margit Risthaus, die das Zentrum plus der Diakonie in Benrath leitet. Bislang hatte die Stadt die Personal- und Sachkosten zu einem Anteil von 80 Prozent übernommen. Doch die Förderung war mit dem Ende der Immobilie ausgelaufen. Mit Hilfe des neuen Zuschussgebers soll nun auch ein Konzept für die dortige Quartiersentwicklung erarbeitet werden, so Risthaus.