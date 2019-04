Probleme im Düsseldorfer Nahverkehr : Die U79 ist bei Fahrgästen wenig beliebt

Düsseldorf Die Stadtbahnlinie U79 verkehrt zwischen dem Düsseldorf und Duisburg. Sie wird häufig für ihre Unpünktlichkeit und Überfüllung am Morgen kritisiert. Wir haben die Linie getestet.

Gestern um 7 Uhr am Klemensplatz in Kaiserswerth kann man sich das noch gar nicht vorstellen. Auf dem Bahnsteig in Richtung Düsseldorf stehen nur einige Menschen. Ein Blick auf die Anzeigetafel zeigt aber, dass der Fahrplan bereits mächtig durcheinandergewürfelt ist.

Dass sei bei den Bahnen um 7.21 Uhr aber noch nicht so schlimm, findet Christoph Dühr. Stehen müsse er aber sehr oft, zumal wenn er älteren Mitfahrern seinen Sitzplatz überließe. Dühr bemängelt aber, dass die Ein- und Ausstiegszeiten zu knapp bemessen wurden. „Wenn die Bahn zwar pünktlich in Kaiserswerth ist, kommt sie dann unpünktlich am Hauptbahnhof an und ich verpasse meinen Anschlusszug.“