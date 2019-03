Mobilität: Politiker wollen Carsharing im Stadtbezirk 6

An der Westfalenstraße herrscht ein hoher Parkdruck. Die Politiker erhoffen sich vom Carsharing eine Verbesserung. Foto: Lea Hensen

Bezirk 6 Bislang werden die Außenbezirke von den Auto-Verleihfirmen nicht bedient. Die Politiker schlagen deshalb feste Ausleihstationen vor.

Angesichts des wachsenden Verkehrs in den Städten hat sich Carsharing zu einer beliebten Alternative entwickelt. Carsharing erlaubt, anders als konventionelle Autovermietungen, ein kurzzeitiges, auch minutenweises Anmieten von Fahrzeugen. Dabei gibt es für die Autos in der Regel fest angemietete Parkplätze, die über die Stadt verteilt sind, oder die Fahrzeuge stehen im öffentlichen Straßenraum.

Da es sich für die Carsharing-Anbieter aber nicht lohnt, Außenbezirke zu bedienen, da dort die Leihfrequenz zu niedrig ist, dürfen in diesen Bereichen keine Carsharing-Fahrzeuge abgestellt werden. Die Mitglieder der Bezirksvertretung 6, zuständig für Rath, Unterrath, Lichtenbroich und Mörsenbroich, wollen das ändern und haben dazu einen interfraktionellen Antrag an die Verwaltung gestellt. Diese soll bei künftigen Verhandlungen mit Carsharing-Firmen auf die Anbieter so einwirken, dass dieser auch den Bezirk 6 bedienen.