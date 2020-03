Verkehr in Düsseldorf : Metrobus soll die U79 entlasten

Nord Die Bezirkspolitiker wollen den Schnellbus bis nach Wittlaer fahren lassen. Dafür führen sie mehrere Gründe an.

Die Rheinbahn plant zwar, in diesem Jahr noch zusätzliche Züge in den Hauptverkehrszeiten einzusetzen, „deren genauer Umfang ist aber noch nicht bekannt. Auch wird es weiterhin Probleme mit der Fahrzeugtechnik vor allem bei der DVG geben und mit den Bauarbeiten für die U81 werden neue Störungen durch die teilweise nur eingleisige Nutzbarkeit der Gleise zwischen Freiligrathplatz und Alte Landstraße erwartet“, sagt Antragsteller Norbert Biermann (CDU). Der Bus, der seit August 2018 im Einsatz ist, sei attraktiv für Schüler und könnte helfen, den Norden von Lohausen besser anzubinden. „Der bauliche Kostenaufwand wäre gering, da überwiegend bestehende Haltestellen genutzt werden können“, sagt Biermann. Die genaue Haltestellenplanung soll in Abstimmung mit der Bezirksvertretung 5 erfolgen.

Während Jürgen Gocht (Grüne) ebenfalls froh über jede Entlastung für die U79 wäre, hält die SPD eine Verlängerung für wenig sinnvoll. „Die Metrobuslinien sollen einen schnellen Umstieg zur Bahn bieten und nicht parallel zu bestehenden Linien fahren“, sagt Sebastian Krüger (SPD). Das sieht Bezirksbürgermeister Stefan Golißa aber nicht als problematisch an. Teilweise würde es jetzt schon solche parallelen Streckenführungen geben. „Der Metrobus hält aber dann nur an wichtigen Haltestellen. Eine Verlängerung wäre ein guter Beitrag zur Verkehrswende.“ Emmanouil Mastrokoukos (Linke) regt alternativ an, lieber die Buslinie 730, die von Benrath kommend am Freiligrathplatz endet, bis nach Wittlaer zu verlängern.