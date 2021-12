Wohnungsmarkt in Düsseldorf : Obdachlos trotz Mietvertrag

Wegen der Sanierung seiner Wohnung schläft Jürgen Schröder seit Anfang November im Hofgarten neben dem Theatermuseum. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf-Pempelfort Jürgen Schröder ist seit Anfang November obdachlos, lebt im Düsseldorfer Hofgarten - weil seine Wohnung saniert wird. Jetzt ist sein Fall öffentlich geworden und der Vermieter will etwas unternehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Nemesheimer

Von außen erstrahlt das Haus zwischen Wohnhäusern und Schule im Stadtbezirk 1 in frischem Weiß, innen jedoch herrscht noch Baustelle. Die Wohnungstüren sind provisorische Bautüren, Sanitäranlagen fehlen. 2018 wechselte der Besitzer – und damit fingen für die Mieter die Probleme an.

Sanierungsbedürftig war das Haus, die alte Heizungsanlage laut Schreiben des Vermieters so defekt, dass sie komplett ausgetauscht werden musste. Das jedoch zieht sich und so fehlen schon seit Jahren Heizung, Strom und Wasser immer häufiger. Inzwischen sind die meisten Mieter ausgezogen, einige sind in den vergangenen Jahren verstorben. Nur zwei möchten ihre Wohnungen nicht verlassen.

Info Hier finden Sie Hilfe bei Problemen ums Wohnen Notlage Schnell rutscht man als Mieter in Notlagen oder hat andere Probleme, denen man sich allein oft ohnmächtig gegenüber steht.Einige Anlaufstellen können hierbei weiterhelfen. Mieterverein Hilft insbesondere bei Rechtsfragen. Kontakt: www.mieterverein-duesseldorf.de, 0211/169960, info@mieterverein-duesseldorf.de Bündnis für bezahlbaren Wohnraum Kontakt: Rilana Krick 0179/5358460

Einer davon ist Jürgen Schröder. Der 69-Jährige musste wegen der Sanierungsarbeiten vor einigen Monaten seine Wohnung verlassen, in der er seit 13 Jahren lebt. Beim Vor-Ort-Termin, zu dem das Bündnis für bezahlbares Wohnen (BfbW) eingeladen hat, trägt er einen verschlissenen Parka, Jogginghose und eine dicke Wollmütze, es ist klirrend kalt, auf seinem Fahrrad transportiert er Teile seines Besitzes.

Auf Kosten des Vermieters sind er und eine weitere Mieterin, die namentlich nicht genannt werden möchte, zunächst ins Hotel gezogen. Doch nach zwei Monaten werden die Zahlungen ans Hotel eingestellt. Die andere Mieterin zahlt aktuell die Hotelkosten aus eigener Tasche. Für Schröder hingegen geht es auf die Straße. Seit Anfang November schläft er im Hofgarten im Freien. Der Mietvertrag läuft unterdessen weiter und das Amt, das für die Mietkosten aufkommt, zahlte auch weiterhin – bis Jürgen Schröder mitteilt, dass er nicht mehr im Hotel wohnen kann.

Telefonisch konnte er seinen neuen Vermieter schon seit einiger Zeit nicht mehr erreichen. Die Stadt verweist ihn an den Mieterverein, der stellt den Kontakt zu Johannes Dörrenbächer her, der als Streetworker bei Fiftyfifty arbeitet und Sprecher des BfbW ist. Mehrfach habe Dörrenbächer versucht, den Vermieter zu erreichen, doch entweder gehe niemand ran oder man verweise darauf, dass Schröder doch eine Notschlafstelle in Anspruch nehmen könne.

„Dass ein Mieter unverschuldet zu Weihnachten auf der Straße schlafen muss, weil der Vermieter seine Wohnung in einen unbewohnbaren Zustand versetzt hat, war für uns eine schockierende neue Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt“, sagt Dörrenbächer.

Jetzt, wo es an die Öffentlichkeit gelangt, reagiert der Vermieter. Man habe bis Freitag nicht gewusst, dass Schröder seit Wochen auf der Straße lebe, es habe einen internen Kommunikationsfehler gegeben, weshalb auch die Zahlungen eingestellt wurden. Am Telefon versichert der Geschäftsführer, dass man sich umgehend darum kümmern werde – noch am Mittwoch soll die Wohnungstür wieder da sein, Toilette und Waschbecken eingebaut werden. Strom und Wasser würden auch wieder fließen, für die Heizung werde es ein mobiles Elektromodell zum Übergang geben, sodass beide Mieter wieder zurück könnten.

Außerdem versichert er, dass die Mietpreise für die Bestandsmieter nicht weiter steigen werden. Eine Erhöhung gab es laut Unterlagen, die der Redaktion vorliegen, 2020. Für die sanierten Wohnungen werde der Preis allerdings höher ausfallen.