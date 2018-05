Pempelfort: Wo Pempelfort Probleme hat

Pempelfort Die Bezirksvertretung 1 lud zur Stadtteilkonferenz ein. Besprochen wurden Themen wie der Verkehr, die Sauberkeit des Viertels und die Verschönerung des Stadtteils. Auch das Konzept zum Wiederaufbau des Hofgartens wurde vorgestellt.

Wer sich in den Düsseldorfer Stadtbezirken zu politischen Entscheidungen und Planungen äußern möchte, bekommt dazu auf den Stadtteilkonferenzen die Möglichkeit. So auch am Dienstagabend im Pfarrsaal Sankt Rochus in Pempelfort, wo sich Bürger mit Politikern der Bezirksvertretung 1 zu einem regen Austausch zusammensetzen. Diskutieren und anregen, loben und kritisieren - die Möglichkeiten für die Anwohner, sich einzubringen, sind vielfältig. Darauf setzen auch die Stadtteilpolitiker, die sich von den Veranstaltungen Anregungen für die politische Gestaltung im Alltag erhoffen. "Wir möchten einfach gerne wissen, was den Leuten auf der Seele brennt", sagt Bezirksbürgermeisterin Marina Spillner (SPD). Thematisch einschränken müssen sich die Bürger dabei nicht. Ob Verkehrsprobleme, Vorschläge zur Verschönerung des Viertels oder die Sauberkeit der Straßen und Grünanlagen - all das kann und soll ausführlich diskutiert werden. Die Ergebnisse werden dann in die Arbeit der Bezirksvertretung aufgenommen.