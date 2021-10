Überfall in Düsseldorf : Räuber stößt Seniorin im Hausflur zu Boden

Düsseldorf Die Polizei fahndet nach einem Räuber, der in Derendorf eine Seniorin überfallen hat. Um an ihre Geldbörse zu gelangen, nahm er auch in Kauf, die Frau zu verletzen.

Die 75-Jährige war gerade an ihrem Zuhause an der Schinkelstraße angekommen und dabei, die Tür zu öffnen, als ein etwa 35 Jahre alter Mann sich mit ihr ins Haus drängte. Er sagte ihr, er wolle einen Bekannten besuchen, begleitete sie zum Aufzug.

Dann stieß er sie zu Boden, entriss ihr ihre Handtasche, nahm die Geldbörse heraus und flüchtete dann.

Die Seniorin wurde leicht verletzt. Den Täter beschrieb sie der Polizei als südländisch aussehend mit kurzem, braunem Haar und Dreitagebart. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen und eine graue Hose und Turnschuhe getragen.