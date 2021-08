Sommer in Düsseldorf : Gemütliches Festival im Maurice-Ravel-Park

Sommer in Düsseldorf

Düsseldorf Zum ersten Mal hat das dreitägige Event in Pempelfort stattgefunden, organisiert wurde das „Liebe das Leben“-Festival von Petra Schlieter-Gropp und Christiane Oxenfort. Die Besucher wünschen sich eine Wiederholung und haben schon Ideen.

Es ist ein klein wenig wie Urlaub. Vollkommen ungestresst schlendern zahlreiche Menschen durch den Maurice-Ravel-Park oberhalb der Marc-Chagall-Straße im Viertel Le Flair. Auf der Promenade stehen kleine Strandbars. Wie am Meer zeigen bunt bemalte Holzschilder, wo was zu finden ist. Und an den Essensständen sind teilweise längere Schlangen, die aber heute keinen stören. Das dreitägige Pempelforter „Liebe das Leben“-Festival ist ein voller Erfolg.