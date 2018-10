Pempelfort: So war das Perlfisch-Wochenende 2018

Kulturwochenende : Perlfisch-Wochenende in Pempelfort

Vor dem Friseursalon Haargenau an der Parkstraße las Christiane Amini aus „1001 Wahrheit“, dazu spielte Musiker Milan auf dem Keyboard. Foto: Endermann, Andreas (end)

Pempelfort Drei Tage lang feierten die Händler mit Nachbarn und Besuchern das Fest. Auch Künstler und Kreative wie Goldschmiedin Almudena Simón Sánchez zeigten sich.

Von Tino Hermanns

„Nähe trifft Freiheit“ – so lautet der auch schon nicht mehr ganz so neue Slogan Düsseldorfs. Das mit der Nähe haben sich die „Perlfische“ in Pempelfort schon seit 14 Jahren auf die Fahne geschrieben. „Es begann mit dem Zusammenschluss von fünf Goldschmieden, die ihre Ateliers für besondere Aktionen öffneten“, erläutert Daniela Perak. „Inzwischen sind 23 inhabergeführte Läden jeglicher Couleur mit dabei und laden beim Perlfisch-Oktober-Wochenende zu einem dreitägigen Nachbarschaftsfest ein.“

Dabei wird keine Straße durch eine Bühne, auf der überlaute Musik gespielt wird, gesperrt, sondern die „Perlfische“ nutzen die Möglichkeiten ihrer Geschäfte, um eine freundliche, besondere, nachbarschaftliche und entspannte Gesprächskulisse zu schaffen.

Info Perlfisch-Team plant bereits nächstes Event Team Das Perlfisch-Wochenende organisierten Philipp Carouge (Carouge Couture), Almudena Simòn Sánchez (Goldschmiede), Vivien Reig-Atmer, (Goldschmiede), Daniela Perac (roberta organic fashion), Christiane Nick und Liz Butz (oro fino). Termin Die Perlfisch-Organisatoren bereiten als nächste Aktion gerade die „Osterperlen“, die für Ostersamstag, 6. April 2019, geplant sind.

Besonderes bieten die „Perlfische“ an, weil sie je nach Gusto Außergewöhnliches in ihren oft in Hinterhöfen angesiedelten Läden anbieten. So war bei Peraks Geschäft „roberta organic fashion“ die Düsseldorfer Lederdesignerin Sharokina Golpashin vertreten, bei den Vergoldern und Rahmenbauern „Oro Fino“ stellte Malerin Friederike Zech Bilder aus drei Schaffensperioden aus und im Weinladen Barrique von Stephan Link zeigten die Schmuckdesignerinnen Stefanie von Scheven und Barbara Huck Selbstgefertigtes.

Andere, wie Goldschmiedin Almudena Simón Sánchez, dekorierten ihre Schaufenster besonders, hatten Bilder von Pempelforter Künstlern (Zipora Rafaelov, Ansgar Skiba) an den Wänden und luden zu chilligen Stunden mit französischer Musik von „Savoir Vivre“ (Noémi Schröder, Klaus Klaas) ein. „Perlfische“ gab es aus den Bereichen Mode und Beauty, Schmuck, Interieur und Lifestyle, Schlemmen und Entspannen sowie Spiel und Spaß für Kinder. Gestern öffneten zusätzlich 15 Künstler aus Pempelfort ihre Ateliers für die Öffentlichkeit.

Jüngster „Perlfisch“ ist Stephan Link. Zwar ist er Franchise-Nehmer, aber dennoch ist er für Wohl und Wehe seines Weinladens verantwortlich. Und zum Wohle seines Geschäftes war es für ihn selbstverständlich, beim dreitägigen Nachbarschaftsfest mitzumachen. „Wir haben erst vor sieben Wochen eröffnet. Ich habe mich aber schon im Vorfeld umgesehen, welche Aktionen es im Umfeld gibt“, erzählt Link. „Im Internet bin ich dann auf das Perlfisch-Wochenende gestoßen und habe sofort bei den Organisatoren meine Bereitschaft bekundet, dabei zu sein. Es ist ja auch sinnvoll, das diejenigen, die in der gleichen Situation sind, zusammenhalten.“