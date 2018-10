Pempelfort: Im Barrique gibt es Essig, Öl und Wein

Stephan Link hat an der Blücherstraße den Feinkostladen Barrique eröffnet, in dem es Weine, Essig und Öl gibt. Foto: Endermann, Andreas (end)

Pempelfort Vom Flughafen in den eigenen Feinkostladen: An der Blücherstraße hat Stephan Link „Barrique“ eröffnet.

Ein typischer Quereinsteiger ist Stephan Link. Bis Mai diesen Jahres arbeitete der gebürtige Stuttgarter, der seit mehr als 20 Jahren in Düsseldorf wohnt, noch am Flughafen. Jetzt steht er in seinem eigenen Feinkostladen: „Barrique ist eine deutsche Franchise aus der Nähe von Hannover“, sagt Link. „Knapp 35 Läden gibt es davon in Deutschland.“ Und nun auch wieder einen in Düsseldorf. Vor einigen Jahren wurde in Benrath ein Barrique-Geschäft geführt, das dann aber aus Altersgründen von den Besitzern relativ schnell wieder geschlossen wurde.