Kommen und Gehen : Neues Studio bietet Sport und Medizin im Einklang

Pempelfort Kevin Maglia eröffnet an der Münsterstraße 3 das etwas andere Fitness-Studio.

Fitness-Studios gibt es in Düsseldorf viele. Ob dabei die Art des Trainings immer so zielführend ist, sei jedoch dahingestellt. „Oft ist das eher kontraproduktiv“, sagt Kevin Maglia, der stattdessen ein Konzept entwickelt hat, das auf drei Säulen basiert. „Es ist die perfekte Symbiose aus Therapie und Personal Training“, behauptet der 27-Jährige, der von seiner Idee derart überzeugt ist, dass er dafür jetzt ein neues Studio in der dritten Etage des Eckhauses an der Münsterstraße 3 eröffnet hat: Medical Sports heißt es, und der Nachsatz „by Kevin Maglia“ ist dem Besitzer besonders wichtig, weise er doch auf die Einmaligkeit des Trainings hin.