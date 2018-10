Hockey-Team schlägt Nürnberg im Finale

Pempelfort Gymnasiasten aus Pempelfort nehmen an der Endrunde von „Jugend trainiert für Olympia“ teil.

„Es ist auf jeden Fall schon mal super, dass wir dabei sind, aber ich hätte schon auch Lust, zu gewinnen“, hatte Nino Menzel vor der Teilnahme am Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin noch gesagt. Und genau so kam es dann auch: Die Hockey-Mannschaft des Humboldt-Gymnasiums gewann das Turnier bei den Jungen. Im Finale setzten sich die Schüler aus Pempelfort gegen Nürnberg durch. Für viele Spieler aus dem Team war es die letzte Chance, in ihrer Altersklasse bei „Jugend trainiert für Olympia“ zu gewinnen. Dabei treten Schulmannschaften aus ganz Deutschland in verschiedenen Sportarten gegeneinander an.