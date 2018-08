Garagenmaler verschönert Tor auf der Nordstraße

Pempelfort An der Nordstraße 80 zeigt das geschlossene Tor, was sich dahinter verbirgt. Dafür verantwortlich ist Frank Bosch.

Einen winzigen Nachteil hat der kleine Hinterhof in Pempelfort allerdings. Passanten auf der Nordstraße übersehen den Eingang schnell mal, vor allem bei geschlossenem Tor lässt sich allenfalls erahnen, was sich dahinter verbirgt. Das hat sich nun geändert, und dafür verantwortlich sind zwei Männer. Zum einen der Eigentümer des Hauses, der, ganz bescheiden, lieber im Hintergrund bleiben möchte, der aber dem Rat von Karin Schwinge folgte, die Frank Bosch ins Spiel brachte. Der ist eigentlich von Beruf Projektingenieur, hat aber einen ausgefallenen Nebenberuf. Er bemalt Garagentore – mit Hunden, Landschaften oder mit eben dem, was der Betrachter sehen würde, wäre das Tor geöffnet. Und genau das hat Bosch nun auch an der Nordstraße 80 umgesetzt.

Acht Tage hat Bosch für das Werk gebraucht, jeweils zehn Stunden. „Die Leute sind oft stehengeblieben, haben neugierig geschaut, wollten mir zum Teil sogar Geld zustecken“, erzählt Bosch, der sich für diese künstlerischen Sonderschichten stets Urlaub nimmt oder versucht, den Job am Wochenende abzuarbeiten. Als Künstler will er sich nicht bezeichnen, „ich verwende lieber den Begriff Auftragsmaler“. Seit 1991 hat der Autodidakt so einige Hundert dieser Garagengemälde angefertigt, für die er einen wasserfesten Acryllack verwendet. An der Nordstraße hat Bosch den Innenhof fotografiert und das Bild später per Beamer auf das geschlossene Tor projiziert, „für die Konturen“, wie er sagt. Der Rest ist eine Mischung aus Routine, Talent und Liebe zum Detail.