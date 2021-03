Mann in Düsseldorf schwer verletzt : E-Scooter-Fahrer weicht Autotür aus und stürzt

Düsseldorf Bei einem Sturz auf der Moltkestraße hat sich ein Mann so schwer verletzt, dass er erst Tage später bei der Polizei anzeigte, was geschehen ist: Ein Autofahrer hat ihn beim Öffnen seiner Tür zu Fall gebracht. Der wird nun gesucht

Demnach war der 50-Jährige am vergangenen Mittwoch mit einem E-Scooter von der Nord- in Richtung Moltkestraße unterwegs und nutzte die Fahrbahn der Münsterstraße. Dort hätten am rechten Straßenrand mehrere geparkte Autos gestanden, und just als er einen hellen Kleinwagen passierte, habe dessen Fahrer die Tür geöffnet.