Neu an der Collenbachstraße Anzüge im Baukastensystem – Düsseldorfer eröffnet Geschäft

Wahrscheinlich wünschen sich die meisten Männer möglichst bequeme, unkomplizierte Anzüge, die sie zu vielen Gelegenheiten tragen können. Also Anzüge, die sowohl im Job als auch in der Freizeit schick aussehen. Mit seiner Marke „Zuitable“ will der Düsseldorfer Christian Filusch diesen Wunsch erfüllen. Er verkauft nämlich konfektionierte Jogginganzüge. Diese Anzüge werden aus Jersey genäht, einem gewirkten Stoff, aus dem eben auch Jogginganzüge oder Shirts produziert werden. Und weil das Material elastisch ist, passt es sich dem Körper an.