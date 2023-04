Töpfern in Düsseldorf Keramik-Studio öffnet in Pempelfort

Ein Konzept, ähnlich wie im Fitnessstudio – nur mit Töpfern. The Clay Company eröffnet am Samstag (1. April) eine „Keramik-Community-Werkstatt“ in Pempelfort. Das Konzept sei hierzulande noch einmalig, sagen die beiden Betreiberinnen Tanja Branisavljevic und Lea Starke. Denn anders als bei anderen Töpferkursen können die Mitglieder des Community-Studios an sieben Tagen die Woche wann immer sie möchten in den Öffnungszeiten vorbeikommen und alleine oder in Gesellschaft töpfern.