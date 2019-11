Konzert-Abonnenten in Düsseldorf : Dieses Paar reist seit mehr als 40 Jahren mit der Tonhalle zu den Sternen

Helga und Bernd-Rainer zum Bruch hatten sogar schon vor 1978 ein Abo der Düsseldorfer Symphoniker. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Fast 200 Menschen haben seit 1978 ein Abonnement der Tonhalle – dazu gehören auch Helga und Bernd-Rainer zum Bruch. Zum 500. Abo-Konzert gab es dafür ein Glas Sekt – und natürlich Musik.

Können Sie sich noch erinnern, was Sie im April 1978 gemacht haben? Helga und Bernd-Rainer zum Bruch können zumindest für zwei, drei Stunden sichere Angaben machen. Sie waren nämlich in der Tonhalle. 1. Parkett, relativ mittig, Herr zum Bruch eher am Rand – „das mag mein Mann mit seinen langen Beinen lieber“, sagt Frau zum Bruch, die neben ihm saß, und neben ihr die Schwiegermutter.

Das Paar – er 70, sie 67 Jahre alt – gehört zu den Abonnenten der ersten Stunde in der Tonhalle. Am 6. April 1978 fand hier das erste Konzert der Düsseldorfer Symphoniker nach dem Umbau des Veranstaltungshauses statt: Gegeben wurde die Uraufführung des „Triptychon für Orchester“ von Wolfgang Fortner, die „Quattro pezzi sacri“ von Verdi und Schuberts 9. Symphonie. Helga und Bernd-Rainer zum Bruch, seit zwei Jahren verheiratet, schlossen direkt ein Konzertkarten-Abonnement ab – das sie seitdem Jahr für Jahr erneuert haben.

Lesen Sie auch Düsseldorfer Geschichten : Ein eisernes Paar

Info Abos für Tonhallen-Konzerte Varianten Kunden können zwischen fünf, sieben oder zwölf Konzerten pro Saison wählen. Ein Zwölfer-Abo gibt es ab 160 Euro. Kontakt Annette Frische, Telefon 913 875 02, abonnement@tonhalle.de

Jeden Monat präsentiert die Tonhalle ein anderes Symphoniekonzert-Programm, das drei Mal – Freitagabend, Sonntagvormittag und Montagabend – wiederholt wird. Mit dem Konzert an diesem Montagabend schließt das Orchester das 500. dieser Programme ab, die ursprünglich als „Städtische Symphoniekonzerte“ im Veranstaltungskalender standen und nun „Sternzeichen“ heißen.

Sternzeichen – das ist eine kleine Anspielung auf die Geschichte des Hauses, in denen die Konzerte dargeboten werden. Die heutige Tonhalle wurde 1925/26 gebaut. Damals hieß sie noch „Rheinhalle“ und wurde unter anderem als Planetarium genutzt. Noch heute leuchtet auf der Kuppel ein goldener Stern. An der Freitreppe begrüßen – personifiziert als Skulpturen – Mars, Jupiter, Venus und Saturn die Besucher. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Rheinhalle beschädigt, nach dem Krieg wieder hergerichtet. Erst 1975 wurde aber damit begonnen, das Gebäude umfassend umzubauen. Fassade, Kuppel und das Foyer, das „Grünes Gewölbe“ genannt wird, blieben erhalten. Unter der Kuppel entstand ein neuer, große Konzertsaal mit 2000 Sitzplätzen. Ein Lichtkonzept lässt die Decke so wirken, als würde man den Sternenhimmel betrachten.

Anlässlich des 500. Abo-Programms forschte die Tonhalle nach und stellte fest: 190 Menschen haben bereits seit 1978 ein Konzert-Abonnement. Sie bekamen am Wochenende in der Pause des Konzerts ein Glas Sekt und eine handsignierte Karte. Intendant Michael Becker bedankte sich bei ihnen: „Sie sind ein großer Schatz, den wir immer wieder anzapfen“, sagte er. „Sie geben uns Informationen zu einer Zeit der Tonhalle, die viele von uns selbst noch nicht erlebt haben.“ Es sei bewundernswert, dass so viele Menschen der Tonhalle so lange die Treue gehalten hätten. „Das spornt uns immer wieder an, etwas Besonderes für Sie zu machen.“

Udo Flaskamp, Marketingchef der Tonhalle, hat über die Jahre fasziniert beobachtet, was treue Abonnenten antreibt. Vielen stellten sich die Frage gar nicht mehr, ob sie ihr Abo verlängern, ob sie ins Konzert gehen oder nicht, sagt er – „das gehört einfach dazu.“ Das Abonnement in der Tonhalle vergleicht er mit dem Abo einer Zeitung: „Man liest auch nicht jede Ausgabe, aber es würde einem etwas fehlen, wenn die Möglichkeit nicht bestünde.“ Es entstehe eine Bindung ans Haus und ans Orchester. „Man schaut dem Ensemble zu, wie es wächst und sich verändert.“ Abonnenten haben einen festen Platz im Konzertsaal. „Das heißt, manche sitzen auch schon seit Jahren nebeneinander, man kennt sich.“ Gelegentlich, gibt er zu, gebe es natürlich auch Eifersüchteleien um die besten Plätze. „Da schaut einer immer mal zwei Reihen nach vorne und sagt: Den Platz hätte ich viel lieber – wann wird der endlich frei?“

Am Sonntag stießen Tonhallen-Intendant Michael Becker (hinten links neben der Fotowand) und Chef-Dirigent Adam Fischer (vorne in der Mitte) mit langjährigen Abonnenten an. Foto: Pauline Klusmann

Helga zum Bruch sagt, sie kenne keinen der anderen Abonnenten mit Namen – aber die Gesichter natürlich schon. „Zwei Reihen vor uns sitzt auch jemand, der schon so lange dabei ist wie wir.“ Ihr Mann ging schon seit mindestens 1964 mit seiner Mutter regelmäßig ins Konzert, damals noch in der Rheinhalle. „Unterbrochen habe ich diese Gewohnheit eigentlich nur während des Studiums.“ Als er dann seine Frau kennenlernte, schloss sie sich an. Beide sind Juristen, sie war lange Richterin am Landgericht, er am Verwaltungsgericht. Und beide machen selbst Musik, er spielt gerne Rock auf Gitarre oder Schlagzeug, sie singt in zwei Chören. „Uns interessiert einfach die Musik“, sagt Bernd-Rainer zum Bruch, „und die Symphoniker sind ja nun nicht gerade ein Vorstadtorchester.“ Soll heißen, was den zum Bruchs seit mehr als 40 Jahren dargeboten wurde, hat sie nicht enttäuscht. Besonders gern erinnern sie sich an die Gastspiele der schottischen Percussionistin Evelyn Glennie – und an die Chorkonzerte wie das Paulus-Oratorium von Felix Mendelssohn-Bartholdy.