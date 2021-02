Kostenpflichtiger Inhalt: Seit mehr als zwei Wochen : Heizung in Düsseldorfer Haus funktioniert immer noch nicht

Die Heizung im Haus an der Düsselthaler Straße soll nach wie vor nicht wieder einwandfrei laufen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf In einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Pempelfort funktioniert seit Wochen die Heizung nicht. Der Eigentümer sagte vor dem Wochenende, dass „die Heizung wieder im Betrieb ist“. Schon am Freitagabend aber soll sie wieder ausgefallen sein, berichten die Bewohner.