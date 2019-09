Kommen und Gehen : Tische fast wie selbst gemacht

Pempelfort Fatmir Bunjaku und seine Frau haben das „Tisch Quartier“ eröffnet. Farbe, Form und Tischbeine können die Kunden selbst zusammenstellen. Möbel hat das Paar aber nicht immer verkauft.

Wenn Fatmir Bunjaku und seine Frau Helen Seeger-Meiss jemanden nach Hause zum Essen einladen, wundern sich viele Gäste über den Esstisch des Paars: 15 Jahre alt, ein bisschen wackelig, ein Bein mit Panzertape geklebt. „Wir haben einfach keine Zeit gehabt bisher“, sagt der 50-Jährige, für den seit drei Jahren Möbel sein Beruf sind. Aber: „Wir sind so mit unserem Geschäft beschäftigt“, sagt Bunjaku. Denn das Paar hat vor Kurzem seinen vierten Laden eröffnet, das „Tisch Quartier“ in Pempelfort, das ein bisschen anders ist als das übrige Konzept, als „Feeling 4 Home“, in dem es Schränke und Sideboards gibt, Sofas und Lampen. Im „Tisch Quartier“ stehen fast ausschließlich – so wie es der Name schon sagt – Tische. Massiv, aus Eichenholz oder recyceltem Teakholz, in allen Größen und Formen. Oval, rund, eckig – „alle unbehandelt“, sagt Bunjaku. „Der Kunde kann selbst wählen, welche Farbe er möchte, ob Öl oder Wachs oder ein Muster“, erzählt der 50-Jährige. Und sich dazu auch noch die Tischbeine aussuchen.