Einzelhandel in Düsseldorf : Der Letzte macht das Licht aus

Pempelfort Nach 46 Jahren schließt Richard Luijer sein Lampengeschäft am Wehrhahn. Ein Ende, das dem 69-Jährigen nicht leicht fällt.

Die kleinen Glöckchen, die an der Tür hängen, läuten wie am ersten Tag. Für Richard Luijer waren sie immer das Zeichen, dass er Kunden hat, dass er aus seinem Büro kommen muss oder aus dem Keller, wo er seine Werkstatt hat. Bis zur Tür konnte der 69-Jährige nämlich nie gucken, so voll ist es immer gewesen in seinem Geschäft. Und das ist es auch heute noch. Auf Regalen stehen grüne Bibilothekslampen, Kronleuchter und große Schirme aus Leder hängen von der Decke, im Gang reihen sich Stehlampen aneinander. Ein bisschen ist die Zeit stehengeblieben im Lampenschirmatelier von Richard Luijer. Ein bisschen mehr Zeit – das ist es, was Luijer gerne noch hätte. Doch die Glöckchen haben in letzter Zeit nicht mehr oft geläutet, es gab Tage, da sind sie still geblieben. Diese Tage wurden häufiger. Nicht erst seit ein paar Monaten, eigentlich sind es schon Jahre, in denen Richard Luijer zu kämpfen hat – erst das Internet, dann die Großbaustelle vor der Tür. Seit es die Wehrhahnlinie gibt, sind die Menschen kaum noch zu Fuß unterwegs auf dem Wehrhahn Richtung Innenstadt. Irgendwie hat es aber immer noch funktioniert. Und Richard Luijer dachte, er würde die 50 Jahre voll machen. „Doch es werden nur 46 sein“, sagt der gebürtige Niederländer, der Anfang der 70er das Lampenschirmatelier am Wehrhahn eröffnet hat.