Gastronomie in Düsseldorf : Aus dem Vino Tinto wird ein Freundschaftsprojekt

Gastronomie in Düsseldorf

Pempelfort Manchmal beginnen Geschichten wie ein Witz: „Treffen sich eine Argentinierin, ein Däne, ein Südafrikaner und ein Deutscher...“ Und manchmal wird aus Witzen eben Ernst. So wie bei der Weinbar an der Bagelstraße, die jetzt vier Freunde betreiben.

Eine Argentinierin, ein Däne, ein Südafrikaner und ein Deutscher stehen hinter dem Konzept von Vino Tinto & Friends. „Wir sind so divers wie unsere Weine“, sagt Ian van der Walt aus Kapstadt. Der gelernte Koch und Sommelier, seit 2014 in Düsseldorf heimisch und heute im Marketing tätig, unterstützt die zwei neuen Eigner der alteingesessenen Weinhandlung in Pempelfort. Carsten Franck und Arne Kristiansen waren Stammkunden im ehemaligen Vino Tinto und mit den Inhabern Peter und Monica Heymanns befreundet. Nach dem Tod ihres Mannes vor vier Jahren führte die gebürtige Argentinierin die Geschäfte weiter, wollte jetzt aber nicht mehr die alleinige Verantwortung tragen.