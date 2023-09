Lichtmagie im Düsseldorfer Malkasten-Park Ausstellung für eine Nacht

Magische Stimmung machte sich am Dienstagabend breit, als Nebelschwaden durch den Malkasten-Park waberten und die illuminierten Bäume untermalt von einer Klangcollage aus dem Lautsprecher in gespenstische Schattenspiele verwandelten. Das Kunst-Happening Fire Flies ging in die inzwischen fünfte Auflage. Für eine Nacht präsentierten 13 Künstler aus Düsseldorf, Hamburg und Köln ihre filigranen Skulpturen, Licht-Installationen, Projektionen und Performances.