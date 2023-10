Blumen in Düsseldorf Hier gibt es Sträuße wie frisch gepflückt

Janina Rüger ist Floristin aus Leidenschaft. Bereits mit 16 Jahren begann sie ihre Ausbildung in einem exklusiven Blumengeschäft in Bilk. Nach ihrem Abschluss wechselte sie in ein anderes Geschäft, um möglichst viele Facetten dieses kreativen Berufs kennenzulernen. „Vor sieben Jahren habe ich dann hier begonnen, weil mich das Konzept des Geschäfts von Anfang an überzeugt hat“, erzählt die 29-Jährige.