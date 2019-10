Bronzeteile demontiert : Diebe plündern Kunstwerk im Malkasten-Park

Düsseldorf Ein Kunstdiebstahl beschäftigt den Künstlerverein Malkasten in diesen Tagen. Bronzeteile einer Skulptur im Park wurden in den vergangenen Nächten demontiert und abtransportiert.

Die Diebe sind bereits am Wochenende nachts von der Rückseite an der Pempelforter Straße in den Park geklettert. Dort steht die Skulptur des Laozi (auch Lao-Tse genannt), die dort 2015 aufgestellt wurde. Die Diebe haben zunächst die im Betonsockel festgeschraubten Wellen, die die Figur umgeben, losgeschraubt. In den beiden Folgenächten wurden einmal sechs und dann drei der Bronzewellen weggebracht.