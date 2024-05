Auftaktfest in Düsseldorf Zum Start in die Spielplatzsaison werden noch Paten gesucht

Gerhard Steinbach ist Düsseldorfs derzeit ältester Spielplatzpate. Der 83-jährige Künstler engagiert sich seit mehr als zehn Jahren auf dem Spielplatz Flurstraße. Seit 25 Jahren dabei ist Petra Sobotka. Die Gerresheimerin hat die „Spielplatzinitiative Diepenpark“ mit ins Leben gerufen. Man merkt der Düsseldorferin an, dass ihr das Projekt eine Herzensangelegenheit ist. Wenn sie erzählt, strahlt ihr Gesicht und sie sprudelt über vor Ideen. Inzwischen sind zehn Kinder- und Jugendeinrichtungen aus ihrem Quartier Teil der „Spielplatzinitiative Diepenpark“. „Was wir ganz dringend brauchen könnten, wäre ein Rollstuhlfahrer-Karussell“, sagte Petra Sobotka am Samstag und verwies darauf, dass es in der Nähe des Parks nicht nur das Kinderhospiz „Regenbogenland“ gibt, sondern auch in ihrer Bewegung eingeschränkte Kinder mit so einem Karussell den Spielplatz besser nutzen könnten. „Inklusion ist uns sehr wichtig“, betonte die engagierte Patin.