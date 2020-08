Freizeit in Düsseldorf : Dritter Stadtstrand ist startklar

Pempelfort/Holthausen An der Tonhalle sollen die Container stehen. Doch die Stadt gab bisher kein grünes Licht. Jetzt werden die Betreiber mit der Genehmigung vom vergangenen Jahr den dritten Stadtstrand aufbauen.

Bis jetzt haben die Stadtstrand-Macher gewartet auf grünes Licht von der Stadt. Weil es das aber nicht gegeben hat und wohl auch nicht geben wird, wie Hans-Dieter Jansen aus dem Dezernat von Cornelia Zuschke bestätigt, soll der letzte der drei Stadtstrände mit der alten Baugenehmigung voraussichtlich Anfang September eröffnen. „Wir hatten Probleme mit gestalterischen Aspekten“, sagt Jansen, unter anderem wollte die Stadt nicht, dass das Ensemble nach Süden verschoben wird. Dass es bis zum Bescheid so lange gedauert hat, sei nicht optimal, so Jansen, „wegen Corona und der Sommerpause hat es ein wenig gedauert“. Mit der alten Baugenehmigung könnten die Betreiber den dritten Stadtstrand aber aufbauen.

Kaum zwei Monate bleiben Matthias Böttger und Andreas Knapp dann, bevor sie die Container wieder einlagern müssen – am 31. Oktober endet die Saison für die drei Stadtstrände am Rhein. Zumindest ist der Strand an der Tonhalle nicht so sehr vom Wetter abhängig wie die beiden anderen am Kit und an der Theodor-Heuss-Brücke. Es gibt überdachte Sitzbereiche und Heizstrahler.