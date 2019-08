Museum in Düsseldorf : Wo Goethes Werk bewahrt wird

Düsseldorf Die Erinnerungen an den Dichter werden in einem Museum erhalten. Es gibt auch Lesungen und Ausstellungen sowie bald ein großes Sommerfest.

Johann Wolfgang von Goethe, 1749 in Weimar geborener Dichter und Universalgelehrter, hat in Düsseldorf seine Spuren hinterlassen, die das Goethe-Museum mit viel Engagement für Gegenwart und Zukunft bewahrt. Der herrschaftliche Bau aus dem späten 18. Jahrhundert liegt am Ende der Reiterallee im Hofgarten und zählt mit seinem Handschriftenarchiv, der Forschungsbibliothek, der Kunstsammlung sowie dem Veranstaltungszentrum neben den Museen in Frankfurt und Weimar zu den drei großen Goethe-Archiv- und Forschungsstätten in Deutschland. Der Museumsbestand umfasst gut 50.000 Objekte.

Geschichte Zwar hat Goethe Schloss Jägerhof nie schriftlich erwähnt, gleichwohl muss er das Schloss anlässlich seines ersten Besuchs bei der Familie Jacobi auf deren benachbartem Landsitz „Pempelfort“ dennoch wahrgenommen haben. Kurfürst Carl Theodor zu Pfalz, gleichfalls Bauherr des ungleich größeren Schlosses in Benrath, ließ den Bau von seinem Haus- und Hofbaumeister, Nicolas de Pigage, 1774 errichten. Zunächst war das Museum mit der Eröffnung am 30. Juni 1956 jedoch im Hofgärtnerhaus untergebracht. Erst 1987 folgte der Umzug in das Schlossgebäude. Der Museumsbestand basiert auf der Anton-und-Katharina-Kippenberger-Stiftung, der einst größten Privatsammlung zu Johann Wolfgang Goethe und seiner Zeit. Verleger Anton Kippenberger (1874-1950) hatte sie aufgebaut. In dem Stiftungsvertrag vom 13. Februar 1953 verpflichtet sich die Stadt Düsseldorf, für die Ausstattung, den Unterhalt sowie die Entwicklung des Museums finanziell Sorge zu tragen. Seit 2017 unterstützt auch die Beisheim-Stiftung das Haus. Das Museumsteam führt Christof Wingertszahn als Direktor und Vorsitzender der Kippenberger-Stiftung in Personalunion, Heike Spies ist seine Stellvertreterin in der Museumsleitung und im Stiftungsvorstand.